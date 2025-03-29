США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу — Finance.ua

США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу Сегодня 15:26 — Мир

США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу

Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о решении распустить Агентство по международному развитию (USAID) и передать его функции под свое руководство.

Об этом пишет CNN.

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По сообщению издания, такое решение, принятое без участия законодательной власти, может повлечь за собой ряд юридических осложнений.

Высокопоставленный чиновник Джереми Левин заявил, что этот шаг значительно повысит подотчетность, эффективность и стратегическое влияние программ иностранной помощи, что позволит «нации и президенту говорить одним голосом во внешних делах».

Левин также отметил, что в течение следующих трех месяцев большинство внештатных должностей в USAID будут отменены, а сотрудники получат уведомление о сокращении уже сегодня.

По информации издания, среди программ, которые продолжат свою деятельность в департаменте, гуманитарная помощь, глобальные инициативы в области здравоохранения, стратегические инвестиции и ограниченные программы национальной безопасности.

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