США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу

Мир
23
США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу
США ликвидируют USAID: функции агентства передадут Госдепу
Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о решении распустить Агентство по международному развитию (USAID) и передать его функции под свое руководство.
Об этом пишет CNN.
Читайте также
По сообщению издания, такое решение, принятое без участия законодательной власти, может повлечь за собой ряд юридических осложнений.
Высокопоставленный чиновник Джереми Левин заявил, что этот шаг значительно повысит подотчетность, эффективность и стратегическое влияние программ иностранной помощи, что позволит «нации и президенту говорить одним голосом во внешних делах».
Левин также отметил, что в течение следующих трех месяцев большинство внештатных должностей в USAID будут отменены, а сотрудники получат уведомление о сокращении уже сегодня.
Читайте также
По информации издания, среди программ, которые продолжат свою деятельность в департаменте, гуманитарная помощь, глобальные инициативы в области здравоохранения, стратегические инвестиции и ограниченные программы национальной безопасности.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems