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В Германии сократилось количество украинских беженцев

Мир
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Наплыв украинских беженцев в Германию замедлился
Наплыв украинских беженцев в Германию замедлился
В первом полугодии 2026 года количество беженцев в Германии уменьшилось примерно на 20 000 — до 3,5 млн человек. Сокращение связано с депортациями, выездом из страны и получением гражданства.
Об этом свидетельствует ответ правительства по запросу Левой партии в Бундестаге, передает DW.

Наплыв украинских беженцев в Германию замедлился

Количество вновь прибывших искателей убежища из Украины продолжает сокращаться. По данным Министерства внутренних дел, в июне всего 3919 украинцев подали заявки на защиту.
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В первом полугодии было зарегистрировано 31 662 выезда украинцев. Как следствие, количество украинских беженцев, проживающих в Германии, с начала года выросло всего на 20 857 человек.
Для сравнения, за весь 2025 чистый прирост украинских беженцев в Германии составил 88 000 человек.
В настоящее время в стране проживает около 1,35 млн. украинских переселенцев.
Представитель Левой партии по вопросам политики в отношении беженцев Клара Бюнгер раскритиковала планы правительства по отношению к украинским гражданам.
По ее словам, правительство планирует перевести новоприбывших украинцев на выплаты в соответствии с законом о помощи искателям убежища вместо нынешней системы социальных выплат.
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Бюнгер призвала сосредоточиться не на усилении законодательства и депортациях, а на более быстрой интеграции беженцев в рынок труда и общество.
Параллельно несколько стран ЕС обсуждают создание так называемых центров возвращения (Return Hubs) за пределами Евросоюза.
В таких центрах могут размещаться лица, чьи заявления в Европе отклонены и которые должны покинуть ЕС.
По материалам:
Корреспондент.net
ГерманияМигрантыМиграция
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