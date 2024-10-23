«Клуб белого бизнеса»: Минфин утвердил порядок формирования перечня добропорядочных налогоплательщиков — Finance.ua
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«Клуб белого бизнеса»: Минфин утвердил порядок формирования перечня добропорядочных налогоплательщиков

Казна и Политика
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«Клуб белого бизнеса»: Минфин утвердил порядок формирования перечня добропорядочных налогоплательщиков
«Клуб белого бизнеса»: Минфин утвердил порядок формирования перечня добропорядочных налогоплательщиков
Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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«Это важный шаг к реформированию налоговой системы Украины и улучшению бизнес-климата, что будет способствовать повышению доверия как со стороны бизнеса, так и общества», — сказано в сообщении.
В Минфине уверены, что введение порядка должно положительно повлиять на экономику страны, поскольку поощряет предприятия к легальной деятельности, уменьшает теневую экономику и повышает уровень поступлений в бюджет.
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В перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения законодательства будут включены юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты «Дія.Сіty», которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требованиям к уплате налогов, уровню начисления заработной платы и т. п.).
Такие плательщики будут получать определенные преимущества в налоговом администрировании во время военного положения:
  • мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения;
  • сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.
Перечень плательщиков будет обнародован на официальном вебсайте Государственной налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.
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Формирование и утверждение перечня плательщиков будет осуществлять ГНС не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября. Если налогоплательщик подал уведомление об отказе в обнародовании данных, ГНС может не обнародовать в перечне информацию о нем.
Налогоплательщик будет исключен из указанного перечня, если контролирующий орган выявит факт наличия: гражданства государства рф у налогоплательщика или его участников, конечных бенефициарных собственников налогоплательщика лиц, местом жительства которых является рф, решений о применении специальных экономических санкций и т. п.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 11 084 о внесении изменений в НКУ относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства — о так называемом клубе белого бизнеса;
  • 24 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой;
  • проектом закона вводится список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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