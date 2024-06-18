Рада прийняла законпроєкт про «клуб білого бізнесу» — Finance.ua

Рада прийняла законпроєкт про «клуб білого бізнесу» Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Рада прийняла законпроєкт про «клуб білого бізнесу»

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект № 11 084 про внесення змін до ПКУ щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства — про так званий клуб білого бізнесу.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Що пропонує законопроєкт:

запровадити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія. Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

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Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

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«З відкритим переліком даних платників, а також критеріями можна буде ознайомитися на сайті ДПС», — зазначив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

24 квітня Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11 084 про так званий клуб білого бізнесу. «За» законопроєкт проголосували 270 народних депутатів;

тоді заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк пояснив, якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється

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