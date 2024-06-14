Де і в яких галузях працює бізнес з іноземним капіталом — дослідження YouControl Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

Де і в яких галузях працює бізнес з іноземним капіталом — дослідження YouControl

Загальна виручка компаній з іноземними інвестиціями, які подали фінансову звітність за 2023 рік, становить 189 млрд грн.

Про це свідчить аналітика R&D центру YouControl.

«З'ясувалося, що з 24 лютого 2022-го до 30 квітня 2024 року включно в структурі власності 3570 юросіб з’явились бенефіціари/учасники з іноземних країн, а також було зареєстровано 2950 нових компаній за участю іноземного капіталу», — сказано в дослідженні.

Регіональний розподіл

В Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців (ЄДР) міститься інформація про 2903 компанії з іноземними інвестиціями, зареєстровані в столиці. Близько 800 організацій — на Львівщині.

Також чимале надходження іноземних інвестицій у вигляді участі в статутному капіталі спостерігалося в Одеській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Інфографіка: YouControl

У сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів працюють 44% з досліджуваних компаній. Також активність іноземних інвесторів спостерігалась в переробній промисловості, професійній, науковій та технічній діяльності, будівництві та нерухомості, транспортній сфері та IT.

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Так, 5 проаналізованих компаній знаходяться в стадії банкрутства, 4 з них мають бенефіціарів з Узбекистану, 1 — з Казахстану. Крім того, 48 компаній знаходяться в стадії припинення діяльності, при цьому 14 з них були зареєстровані за період лютий 2022 — квітень 2024 року. Бенефіціарами 15 компаній, що знаходяться в стані припинення діяльності є фізичні особи з Узбекистану. 25 компаній з досліджуваного переліку є ліквідованими, 17 з них припинили свою діяльність у 2023 році. Бенефіціарами 7 компаній, що мають статус «Припинено» були громадяни Угорщини.

Понад 110 країн світу інвестували в українські фірми за останні два роки шляхом участі в статутному капіталі. За цей час в структурі власності 1 500 українських компаній з’явились інвестиції з Узбекистану. Друге місце за кількістю компаній, що отримали іноземних співвласників посідає Туреччина — 623. На третьому — Великобританія із 619 компаніями з іноземними інвестиціями.

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В структуру власників понад 500 компаній за період повномасштабної війни увійшли представники Казахстану. Співвласниками українських фірм також стали компанії та фізичні особи з так званих «офшорних зон» — Кіпру (205 компаній), Сейшельських Островів (391), Маршаллових Островів (111), Белізу (86) та ін. Серед європейських країн найбільше інвестували компанії та фізособи з Польщі (244) та Німеччини (182).

Інвестицій від США у вигляді внесків в статутний капітал отримали 239 компаній.

Інвестиції з агресивним присмаком

За період з 24.02.2022 до 30.04.2024 року учасники/бенефіціари 19 компаній з іноземними інвестиціями мають громадянство або місце реєстрації в російській федерації.

Учасниками/бенефіціарами понад 100 українських компаній стали громадяни Китаю. Переважна більшість зареєстровані після початку повномасштабної війни. Більш ніж 50% юросіб, що отримали китайські інвестиції у вигляді участі в статутному капіталі, працюють у сфері торгівлі різними товарами.

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Ще 31 компанія отримала співвласників із країн-союзників рф або країн, що підтримують військову агресію проти України. Переважно це інвестори з Ірану та Сирії. Серед згаданих тридцяти фірм — 14 займаються торгівлею, чотири працюють у сфері IT, а три — у нерухомості.

Довідка Finance.ua:

раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років;

за словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, Україна демонструє економічну стійкість, але для швидкого зростання ми потребуємо 12−13 млрд дол. інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни;

Мінекономіки представило в Берліні 95 інвестпроєктів на $27 млрд.



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