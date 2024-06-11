Україна потребує до $30 мільярдів щорічних інвестицій в наступні 10 років — Шмигаль — Finance.ua
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Україна потребує до $30 мільярдів щорічних інвестицій в наступні 10 років — Шмигаль

Казна та Політика
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Україна потребує до $30 мільярдів щорічних інвестицій в наступні 10 років — Шмигаль
Україна потребує до $30 мільярдів щорічних інвестицій в наступні 10 років — Шмигаль
Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-участі в засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів міністерського рівня.
«Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років», — наголосив прем’єр.

Пріоритети для роботи платформи

Він також окреслив завдання та пріоритети для роботи платформи.
«Перше — це фінансова стабільність для України. Дефіцит нашого бюджету складає близько 20% ВВП. Для нас також важливо, аби ваша підтримка була прогнозованою, ритмічною та стабільною», — сказав Шмигаль.
Водночас уряд України продовжує вживати заходи для підвищення власних доходів бюджету. Зокрема, запущено низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект.
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«Минулого року ВВП відновився на 5,3%. За перші 4 місяці цього року зростання на 4,4%. Відбувається збільшення експорту та інвестицій», — зауважив очільник уряду.
Прем’єр-міністр наголосив, що одним із пріоритетів зараз має стати передача російських заморожених суверенних активів для стійкості та відновлення України.
За словами глави уряду, для швидкого економічного відновлення в умовах війни Україні також важливо встановити довгостроковий, до 2027 року, план системної фінансової підтримки.

Пріоритети швидкого відновлення

Шмигаль відзначив, що п’ять пріоритетів швидкого відновлення залишаються в силі на цей та наступний рік.
Це відбудова житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної інфраструктури, відновлення економіки та енергетика. Водночас після безпрецедентних ударів росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор.
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«Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми. Все це потрібно вже сьогодні», — наголосив прем’єр-міністр.
Шмигаль також нагадав, що уряд минулого тижня ухвалив Матрицю реформ — аналітичний інструмент для ефективного ухвалення рішень та управління процесом впровадження реформ.
«Нам потрібні відбудова, доступ до зовнішніх ринків та покращення логістики. Нам потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від наших партнерів», — відзначив очільник уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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