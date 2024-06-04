Уряд затвердив Матрицю реформ: у чому вона полягає — Finance.ua

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Уряд затвердив Матрицю реформ: у чому вона полягає

Казна та Політика
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Уряд затвердив Матрицю реформ: у чому вона полягає
Уряд затвердив Матрицю реформ: у чому вона полягає
Кабінет Міністрів офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Про Матрицю реформ

«Матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку», — відзначив очільник уряду.
Прем'єр-міністр зауважив, що є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання української економіки та відновлення нашої країни.
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«Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації», — зазначив Денис Шмигаль.

Пріоритети

Глава уряду озвучив також пріоритети, закладені в Матрицю реформ. Це, зокрема, Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості, а також Інституційні зміни, що передбачає антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.

Структурні реформи

«Третє — Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки», — додав прем'єр-міністр.
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Крім того, уряд запускає спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання.
За словами Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.

Довідка Finance.ua:

  • уряд синхронізував із місією МВФ подальші спільні кроки з відновлення економічного зростання та проведення реформ, сторони обговорили реалізацію урядової програми дій на цей рік, а також конфіскацію заморожених російських активів;
  • Україні доведеться реалізувати суттєві реформи для розвитку економіки та оборонного сектору, раніше заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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