Україна та МВФ обговорили наступні реформи та відновлення економіки — Finance.ua

Україна та МВФ обговорили наступні реформи та відновлення економіки Сьогодні 15:13

Україна та МВФ обговорили наступні реформи та відновлення економіки

Уряд синхронізував із місією МВФ подальші спільні кроки з відновлення економічного зростання та проведення реформ, сторони обговорили реалізацію урядової програми дій на цей рік, а також конфіскацію заморожених російських активів.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко за підсумками переговорів з делеграцією Фонду Мінекономіки.

Сторони, як повідомляється, обговорили «поточну макрофінансову ситуацію, програми підтримки бізнесу та подальші спільні кроки для забезпечення економічного зростання».

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«Під час зустрічі ми обговорили низку ключових напрямків діяльності, які зараз реалізує уряд — відновлення та децентралізація енергетики, що є для нас пріоритетом номер один, а також локалізацію виробництва військової продукції, збільшення виробництва аграрної продукції та переробки, розширення експортних можливостей, а також підтримку деокупованих територій. Ми прагнемо стимулювати відновлення України, а фахова експертиза місії МВФ допомагає знайти потрібні рішення», — розповіла Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію урядової програми дій на цей рік, яка охоплює 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо чотирирічної програми фінансування Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

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Наступною темою для обговорення, як зазначається, стало створення Стратегічної інвестиційної ради, яка має сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність та напрацювати пропозиції для вдосконалення вітчизняного законодавства.

Локалізація виробництва військової продукції також стала важливою темою для обговорення під час зустрічі.

«Адже на сьогодні Україна виробляє все більше зброї, але спроможностей бюджету на її закупівлю не завжди вистачає. Тому обговорювались можливості для закупівель саме озброєння українського виробництва за кошти міжнародних партнерів. Така співпраця може додатково збільшити український ВВП на 2−3%», — вказали у Мінекономіки.

Також повідомляється, що порушувалося питання підтримки малого і середнього бізнесу. У цьому контексті сторони обговорили модернізацію програми підтримки бізнесу «Доступні кредити 5−7-9%».

«Зараз ми працюємо над новою програмою підтримки малого та середнього бізнесу заради ще більшого підвищення їхньої ефективності. Маємо сфокусуватись на підтримці оборонної промисловості, сільського господарства та переробці, а також на підтримці деокупованих територій. Зараз ми розглядаємо підтримку бізнесу через призму створення нових робочих місць та збільшення вкладу у створення додаткового ВВП», — продовжила Свириденко.

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Сторони обговорили можливості залучення експертів МВФ до розширення та модернізації урядової програми пільгового кредитування «єОселя». Зазначається, що на сьогодні вже понад 10 тисяч родин скористались можливістю взяти пільгову іпотеку. Але ще близько 40 тисяч родин чекають своєї черги.

«Окремою темою зустрічі стало обговорення поєднання зусиль уряду та МВФ щодо спільних дій з конфіскації заморожених російських активів. Також сторони торкнулись плану урядових реформ до кінця поточного року й обговорювали можливості збільшення фінансування нових інвестиційних проєктів у галузі енергетики», — повідомили у Мінекономіки.

Довідка Finance.ua:

Поточна зустріч із представниками місії МВФ відбулась напередодні початку їхньої роботи щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить Україні залучити 2,2 млрд доларів, вказали у Мінекономіки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших українських донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні у понад 120 млрд доларів.



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