Делегація МВФ прибула до Києва — Finance.ua

Делегація МВФ прибула до Києва Сьогодні 11:48

Делегація МВФ прибула до Києва

Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

Як зазначає постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та на цілях економічної політики влади.

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«Після цих зустрічей, починаючи з 27-го травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», — додав Степанян.

Довідка Finance.ua:

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві;

місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу — в разі позитивних результатів — виділити наступний транш.



Економічна Правда За матеріалами:

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