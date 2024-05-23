Делегація МВФ прибула до Києва — Finance.ua

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Делегація МВФ прибула до Києва

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Делегація МВФ прибула до Києва
Делегація МВФ прибула до Києва
Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.
Про це йдеться в пресрелізі МВФ.
Як зазначає постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та на цілях економічної політики влади.
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«Після цих зустрічей, починаючи з 27-го травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», — додав Степанян.

Довідка Finance.ua:

  • Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві;
  • місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу — в разі позитивних результатів — виділити наступний транш.
За матеріалами:
Економічна Правда
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