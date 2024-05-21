Україна виконала всі структурні маяки до місії МВФ у травні — Finance.ua

Україна виконала всі структурні маяки до місії МВФ у травні Сьогодні 20:01

Україна виконала всі структурні маяки до місії МВФ у травні

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Його місія щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству «Інтерфакс-Україна».

«Усі структурні маяки виконано. Після того, як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів, маємо чітке розуміння плану роботи з Європейським Союзом щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобов’язання», — сказала вона.

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Як зазначила Зикова, під час роботи місії йтиметься також про структурну роботу над тим, щоб Україна надалі залишалася в рамках програми, напрацьовуватиметься план роботи до майбутнього до кінця року п’ятого її перегляду.

За її словами, «критичних точок немає».

«Нам потрібно розуміти, що в нас є гарантії того, що програму буде повністю продовжено партнерами до кінця чотирирічного періоду… (Існує) дуже простий, але водночас важливий зв’язок між передбачуваністю та своєчасністю надходження зовнішнього фінансування і відповідно тим, яких фіскальних заходів, монетарних заходів ми вживаємо», — додала водночас заступниця міністра фінансів.

Вона нагадала, що перші місяці цього року за відсутності фінансування ЄС і США, яке частково компенсували Японія і Норвегія, Україна пройшла практично завдяки внутрішнім заходам: податок на надприбуток банків, дострокова сплата дивідендів найбільшими держкомпаніями.

«У них (вжитих заходів) не було деструктивного впливу на економіку, що позитивно, але, водночас, це ті заходи, які можна вжити один раз. І ми не хотіли б вживати заходів, які мали б негативний вплив на економіку і на систему в цілому», — наголосила Зикова.

За її словами, Україна проводить і далі проводитиме активні переговори і зі США, і з ЄС щодо питання взаємного передбачуваного виконання взятих на себе зобов’язань.

Довідка Finance.ua:

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд.

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов’язань терміном на кінець грудня 2023 року.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня. На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн.



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