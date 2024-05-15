Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати — Finance.ua

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Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати

Казна та Політика
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Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
Україні доведеться реалізувати суттєві реформи для розвитку економіки та оборонного сектору.
Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу перед студентами Київської політехніки, повідомляє ZN.ua.
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Блінкен наголосив, що і українці, і американці хочуть одного — стабільності.
«По-перше, ми подбаємо про те, щоб Збройні Сили України були стабільними, щоб захистити країну, забезпечити сталий мир і запобігти агресії у майбутньому», — сказав він.
Держсекретар США зазначив, що для розвитку оборонного сектору та економіки України потрібне залучення зовнішніх інвестицій. Однак, додав він, для цього потрібні певні умови.
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«Запитайте, чого хочуть компанії, щоб працювати в Україні - стабільне передбачуване юридичне середовище, прозорість, верховенство права, ефективні антикорупційні заходи. Це всі ті реформи, які доведеться реалізувати попри все», — заявив він.
За словами Блінкена, окрім допомоги від партнерів в Україну прийде і приватний сектор, який вкладатиме гроші.
Нагадаємо, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.
У середу, 15 травня, Блінкен оголосив про виділення додаткових двох мільярдів доларів допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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