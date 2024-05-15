США оголосили додаткові $2 млрд допомоги для України — Finance.ua

США оголосили додаткові $2 млрд допомоги для України Сьогодні 14:55 — Казна та Політика

США оголосили додаткові $2 млрд допомоги для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення додаткових двох мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це він сказав на брифінгу в МЗС України, передає hromadske.

«Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні», — сказав Блінкен.

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Він додав, що у межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств.

Він має три напрямки:

надання зброї вже на зараз;

інвестування в українську оборонку;

закупівля зброї для України з інших країн, а не лише зі США.

Держсекретар США зазначив, що вся увага наразі прикута до північного сходу України, де росіяни намагаються наступати. Він запевнив, що оголошена допомога має надійти вже найближчим часом для допомоги Силам оборони.

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«Ми поспішаємо з боєприпасами, броньованими машинами, ракетами, ППО. Намагаємося прискорити їхню доставку на фронт, щоб захистити солдатів та цивільних. Системи ППО — звісно ж, є найвищим пріоритетом. Ми сфокусовані у наших розмовах на деталях того, що ми робимо, щоб знайти більше ППО та доставити їх до України. Можу сказати, що для нас це є нагальним та пріоритетним питанням», — сказав Блінкен.

Довідка Finance.ua:

у понеділок помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, про який буде оголошено найближчими днями;

10 травня Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн. Це оголошення стало 57-м траншем обладнання, яке США надають Україні з запасів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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