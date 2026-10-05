Підласа запропонувала прибрати «Національний кешбек» із держбюджету-2027

Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа вважає, що програму «Національний кешбек» варто тимчасово прибрати з державного бюджету України на 2027 рік. За її словами, сама програма не має суттєвого впливу на загальний обсяг бюджетних видатків, однак стала надто політизованою темою у Верховній Раді.
«Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання „а чому ви потратили гроші на кешбек?“ Ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті… Я би краще взагалі цю історію поки що прибрала з бюджету», — сказала вона.
Яке місце «Національний кешбек» займає в бюджеті
Підласа зазначила, що розмір витрат на кешбек в загальній картинці бюджету немає жодного значення. За її словами, Міжнародний валютний фонд, який найбільш глибоко обізнаний в бюджеті та найбільше цікавиться здоров’ям українських публічних фінансів, теж не звертає на нього увагу, коли обговорюють бюджет та його структуру.
Рада може відхилити підвищення податків
Щодо можливості формування у держбюджеті-2027 страхових фондів компенсації за рахунок підняття ставки податку на додану вартістю з 20% до 21% або ставки акцизу на пальне на 4 відсоткових пункти, голова бюджетного комітету знову спрогнозувала, що цю пропозицію уряду буде відхилено Верховною Радою.
На її думку, альтернативні ідеї окремих бізнес-асоціацій щодо введення тимчасово додаткового мита на імпорт також навряд чи пройдуть через парламент.
«Мито на імпорт — це так само, як і ПДВ, податок для кінцевого споживача. Думаю, що парламент цього не буде робити, тому що це буде викликати величезний спротив від суспільства», — пояснила Підласа.
«У мене є особиста думка, що можна було б розглянути податок на розкіш, збільшення штрафів за перевищення швидкості. Але ми розуміємо, що всі ці речі, знову ж таки, є дрібними і фіскально незначущими. А додаткові податки чи збори, які можуть приносити значний ефект для бюджету, є політично неможливими», — додала голова комітету.
Підласа закликала боротися зі схемами
Вона зазначила, що в таких умовах потрібно більше концентруватися на закритті схем, через які бюджет втрачає гроші.
«Ефект від якогось нового дрібного податку чи навіть підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт та, наприклад, від припинення виплат зарплат в конвертах незрівняний: від зарплат в конвертах бюджет втрачає в рази більше грошей», — наголосила Підласа.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посилання на міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка писав, що програму «Національний кешбек» можуть продовжити у 2027 році, але в разі позитивного рішення її формат суттєво змінять. Зокрема, виплати можуть спрямувати на окремі категорії товарів, де українські виробники стикаються з конкуренцією з боку імпорту.