США готують новий пакет допомоги для України — Салліван
Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, про який буде оголошено найближчими днями.
Про це Салліван повідомив у понеділок у Білому домі.
«Найближчими днями ми матимемо ще один, як ми його називаємо, пакет допомоги за президентськими повноваженнями (PDA), оскільки намагаємося дійсно прискорити темпи постачань», — заявив помічник президента США.
За його словами, затримка з допомогою Україні в кілька місяців, яка виникла через зволікання в Конгресі США, створила «яму» з поставками зброї, тож тепер адміністрація намагається допомогти українцям вибратися з неї якомога швидше.
У відповідь на уточнення, чи це означає, що пакети в Україну тепер відправлятимуться щотижня, Салліван зауважив, що цей процес принаймні можна буде охарактеризувати як інтенсивний.
Він також повідомив, що адміністрація США підтримує постійний контакт з українською стороною. Зокрема, за словами Джейка Саллівана, сьогодні відбулося спілкування, у якому, крім нього, взяли участь Ллойд Остін та генерал Чарльза Браун, а також Андрій Єрмак, Рустем Умєров і Олександр Сирський.
«Ми говорили 90 хвилин. Це була детальна розмова про ситуацію на фронті про можливості, які їм найбільше потрібні», — зазначив помічник президента США.
Нагадаємо, 10 травня Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн. Це оголошення стало 57-м траншем обладнання, яке США надають Україні з запасів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.
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