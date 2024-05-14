США готують новий пакет допомоги для України — Салліван Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

США готують новий пакет допомоги для України — Салліван

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, про який буде оголошено найближчими днями.

Про це Салліван повідомив у понеділок у Білому домі.

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«Найближчими днями ми матимемо ще один, як ми його називаємо, пакет допомоги за президентськими повноваженнями (PDA), оскільки намагаємося дійсно прискорити темпи постачань», — заявив помічник президента США.

За його словами, затримка з допомогою Україні в кілька місяців, яка виникла через зволікання в Конгресі США, створила «яму» з поставками зброї, тож тепер адміністрація намагається допомогти українцям вибратися з неї якомога швидше.

У відповідь на уточнення, чи це означає, що пакети в Україну тепер відправлятимуться щотижня, Салліван зауважив, що цей процес принаймні можна буде охарактеризувати як інтенсивний.

Він також повідомив, що адміністрація США підтримує постійний контакт з українською стороною. Зокрема, за словами Джейка Саллівана, сьогодні відбулося спілкування, у якому, крім нього, взяли участь Ллойд Остін та генерал Чарльза Браун, а також Андрій Єрмак, Рустем Умєров і Олександр Сирський.

«Ми говорили 90 хвилин. Це була детальна розмова про ситуацію на фронті про можливості, які їм найбільше потрібні», — зазначив помічник президента США.

Нагадаємо, 10 травня Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн. Це оголошення стало 57-м траншем обладнання, яке США надають Україні з запасів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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