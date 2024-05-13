США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн — Finance.ua

США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн.

Це оголошення стало 57-м траншем обладнання, яке США надають Україні з запасів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.

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Цей пакет президентських повноважень (PDA) включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;

додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS;

ПЗРК Stinger;

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обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

додаткові системи HIMARS та боєприпаси;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M 113 ;

MRAP-и;

причепи для перевезення важкого обладнання;

ПТРК TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

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високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

вибухові засоби та обладнання для розмінування;

прибережні та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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