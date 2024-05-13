США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн — Finance.ua
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США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Казна та Політика
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США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн.
Це оголошення стало 57-м траншем обладнання, яке США надають Україні з запасів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.
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Цей пакет президентських повноважень (PDA) включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби:
  • додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;
  • додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS;
  • ПЗРК Stinger;
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  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
  • додаткові системи HIMARS та боєприпаси;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • MRAP-и;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • ПТРК TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
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  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
  • вибухові засоби та обладнання для розмінування;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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