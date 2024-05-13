США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн — Finance.ua

США надали новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн.
Це оголошення стало 57-м траншем обладнання, яке США надають Україні з запасів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.
Цей пакет президентських повноважень (PDA) включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби:
- додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;
- додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
- додаткові системи HIMARS та боєприпаси;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- MRAP-и;
- причепи для перевезення важкого обладнання;
- ПТРК TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
- вибухові засоби та обладнання для розмінування;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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