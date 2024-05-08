У США вперше випробували безпілотну версію HIMARS: у чому її особливості — Finance.ua

У США вперше випробували безпілотну версію HIMARS: у чому її особливості 08.05.2024, 01:05 — Технології&Авто

У США вперше випробували безпілотну версію HIMARS: у чому її особливості, Фото: twz.com

Армія США провели перше випробування прототипу реактивної системи залпового вогню HIMARS без екіпажу.

Про це повідомляє The War Zone.

Ще минулого місяця американські військові вперше випробували прототип безпілотного HIMARS, який має офіційне найменування AML — автономна багатодоменна пускова установка. Її розробка має дозволити збільшити можливість завдавати наземні удари по суші та на морі без потреби залучення великої кількості додаткового персоналу.

Стрільби відбулися на полігоні Yuma Proving Ground у Аризоні за участі членів 1-го батальйону Нацгвардії Теннессі з 181-го полку польової артилерії. В основі машини лежить така сама M 142 , але зі зміненою кабіною. AML здатна автономно прямувати за вказаним маршрутом, зокрема в складі колони. У визначеному пункті призначення керування машиною може відбуватися людьми дистанційно.

Фото: twz.com

Перші випробування стосувалися всіх режимів мобільності: телеопераційне керування, навігація за маршрутом і конвойовані операції.

«Під час перебування на полігоні AML здійснила три пуски реактивних снарядів зменшеної дальності під час послідовних тренувальних стрільб. Загалом було успішно запущено шість реактивних снарядів, що продемонструвало здатність пускової установки маневрувати під наглядом із укриття до вогневої точки, розвертатися на заданий курс і виконувати команди управління вогнем із віддаленої позиції навідника», — повідомили в армії.

Система AML буде здатна використовувати весь набір наявних боєприпасів, що й керовані HIMARS: GMLRS, ATACMS і нові ракети PrSM. Останню розробляють у версії на 500 і 1000 км.

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