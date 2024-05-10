США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній — Finance.ua

США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній Сьогодні 18:30 — Світ

США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній

Адміністрація Байдена додала 37 китайських компаній до списку торговельних обмежень, в тому числі за нібито підтримку шпигунської кулі, яка минулого року пролетіла над Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі також заявило, що додає до списку деякі підрозділи China Electronics Technology Group за те, що вони нібито намагалися отримати американські технології для підтримки китайських квантових технологій, «що має серйозні наслідки для національної безпеки США» через їхнє військове застосування.

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Посольство Китаю у Вашингтоні назвало цей крок «кричущим економічним примусом і знущанням у сфері технологій» і заявило, що Китай буде рішуче захищати законні права китайських фірм і установ.

Міністерство торгівлі додало п’ять компаній і один науково-дослідний інститут до списку організацій, які підтримують «зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема, аерокосмічні програми Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), включаючи дирижаблі і повітряні кулі».

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