США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній

Світ
44
США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній
США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній
Адміністрація Байдена додала 37 китайських компаній до списку торговельних обмежень, в тому числі за нібито підтримку шпигунської кулі, яка минулого року пролетіла над Сполученими Штатами.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство торгівлі також заявило, що додає до списку деякі підрозділи China Electronics Technology Group за те, що вони нібито намагалися отримати американські технології для підтримки китайських квантових технологій, «що має серйозні наслідки для національної безпеки США» через їхнє військове застосування.
Читайте також
Посольство Китаю у Вашингтоні назвало цей крок «кричущим економічним примусом і знущанням у сфері технологій» і заявило, що Китай буде рішуче захищати законні права китайських фірм і установ.
Міністерство торгівлі додало п’ять компаній і один науково-дослідний інститут до списку організацій, які підтримують «зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема, аерокосмічні програми Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), включаючи дирижаблі і повітряні кулі».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.