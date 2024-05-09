США обігнали Китай як головного торговельного партнера Німеччини — Finance.ua

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США обігнали Китай як головного торговельного партнера Німеччини

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США обігнали Китай як головного торговельного партнера Німеччини
США обігнали Китай як головного торговельного партнера Німеччини
Згідно з підрахунками Reuters на основі офіційних даних статистичного управління Німеччини, Сполучені Штати випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини в першому кварталі цього року.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з даними, торгівля Німеччини зі Сполученими Штатами (експорт та імпорт разом) склала 63 мільярди євро (68 мільярдів доларів) із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менше 60 мільярдів євро.
У 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 мільярди євро, хоча це лише на кілька сотень мільйонів випереджало США.
«Німецький експорт до США зараз ще більше зріс завдяки міцній тамтешній економіці, тоді як як експорт до Китаю, так і імпорт з Китаю впали»,
сказав економіст Commerzbank Вінсент Стамер, пояснюючи зміни в першому кварталі.

«Китай просунувся вгору по ланцюжку створення вартості і все частіше сам виробляє складніші товари, які раніше імпортував з Німеччини», — сказав Стамер.
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Крім того, німецькі компанії все більше виробляють на місці, а не експортують товари з Німеччини до Китаю.
Німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, тоді як експорт товарів до Китаю впав трохи більше ніж на 1%, сказав Юрген Маттес з Інституту німецької економіки IW.
«Той факт, що китайська економіка працює гірше, ніж багато хто сподівався, тоді як економіка США перевищує очікування», — сказав Маттес.
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Зараз на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менше 6%.
«З явним глобальним економічним поштовхом для німецької економічної моделі відбувається переорієнтація — також геополітично мотивована — від системного суперника Китаю до трансатлантичного партнера США», — додав він.
«Якщо адміністрація Білого дому зміниться після виборів у США в листопаді та буде більше рухатися в напрямку закриття ринків, цей процес може зупинитися», — сказав Дірк Джандура, президент Асоціації зовнішньої торгівлі BGA.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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