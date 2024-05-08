Ціни на нафту впали через збільшення запасів у США — Finance.ua
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Ціни на нафту впали через збільшення запасів у США

Енергетика
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Ціни на нафту впали на початку торгів, оскільки галузеві дані показали накопичення запасів як сирої нафти, так і палива в США, що є ознакою слабкого попиту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 30 центів, або на 0,36%, до $82,86 за барел. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 25 центів, або 0,32%, до 78,13 долара за барель.
Обидва ф’ючерси незначно знизились на попередній сесії на ознаках послаблення дефіциту пропозиції та зниження світового попиту на нафту після публікації прогнозного звіту Агентства з охорони навколишнього середовища США.
За тиждень запаси нафти в США зросли на 509 000 барелів, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Запаси бензину і дистилятів також зросли, за їхніми словами.
«Дані API, опубліковані вночі, були помірно ведмежими через зростання запасів як сирої нафти, так і нафтопродуктів… Занепокоєння щодо слабшого, ніж зазвичай, попиту на бензин у США та збільшення запасів вплинули на стрімке зростання цін на бензин RBOB», — зазначають аналітики ING у своїй записці для клієнтів.
Аналітики, опитані Reuters, очікують, що минулого тижня запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 1,1 млн барелів.
Обережні очікування щодо скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти та асоційованих членів (ОПЕК+) напередодні політичної зустрічі 1 червня також тиснули на ринки.
«Ціни на нафту зазнали подальшого тиску на тлі зростання шуму навколо виробничої політики ОПЕК+ Очікується, що члени ОПЕК+ продовжать свої додаткові добровільні скорочення поставок після другого кварталу цього року», — зазначають аналітики ING.
За матеріалами:
Економічна Правда
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