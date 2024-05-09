США готують новий пакет допомоги для України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США готують новий пакет допомоги для України

Казна та Політика
78
США готують новий пакет допомоги для України
США готують новий пакет допомоги для України
Адміністрація США працює над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України, плануючи повернутися до темпів виділення допомоги, які були минулого року.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні», — зазначив він.
Читайте також
Міллер підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.
Нагадаємо, 24 квітня Джо Байден підписав закон H.R.8035 «Про додаткові асигнування на потреби національної безпеки — 2024». Він включає $60,84 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам у протидії агресії рф.
Читайте також
До цієї суми входять, зокрема $23,2 млрд на поповнення запасів Пентагону, наданих раніше Україні. Майже $14 млрд піде на закупівлю передових систем озброєнь та оборонних послуг для нашої країни. Крім того, документ передбачає $11,3 млрд на проведення поточних військових операцій США в регіоні та $26 млн на подальший нагляд за використанням допомоги в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.