США готують новий пакет допомоги для України — Finance.ua

США готують новий пакет допомоги для України Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

США готують новий пакет допомоги для України

Адміністрація США працює над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України, плануючи повернутися до темпів виділення допомоги, які були минулого року.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні», — зазначив він.

Міллер підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Нагадаємо, 24 квітня Джо Байден підписав закон H.R.8035 «Про додаткові асигнування на потреби національної безпеки — 2024». Він включає $60,84 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам у протидії агресії рф.

До цієї суми входять, зокрема $23,2 млрд на поповнення запасів Пентагону, наданих раніше Україні. Майже $14 млрд піде на закупівлю передових систем озброєнь та оборонних послуг для нашої країни. Крім того, документ передбачає $11,3 млрд на проведення поточних військових операцій США в регіоні та $26 млн на подальший нагляд за використанням допомоги в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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