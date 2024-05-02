Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії — Finance.ua
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Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії

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Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії
Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії
Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу (ВПК) та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб'єктів з юрисдикції третіх країн, які допомагають країні-агресорці набувати ресурсів для виробництва озброєння.
Про це написала посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.
Санкції спрямовані проти близько 280 суб'єктів.

Під дію американських санкцій потрапили:

майже 60 суб'єктів з різних юрисдикцій (Азербайджан, Бельгія, КНР, росія, Словаччина, Туреччина та ОАЄ), які забезпечують можливість отримання росією із закордону необхідних для її ВПК технологій та обладнання, зокрема:
  • 5 компаній з мережі поставок обладнання для виробництва російських дронів (Tulun International, Ultran EK, RG Solutions, Juhang Aviation тощо);
  • 9 фізичних та юридичних осіб з мережі поставок компонентів для підсанкційної російської компанії Radioavtomatika LLC;
  • 7 суб'єктів, афілійованих з китайською мережею поставок електроніки до рф (Wuhan Global Sensor Technology Co, IPM Limited, Chengdu Keylink Wireless Technology Co тощо);
  • 2 китайські компанії, які постачали продукцію російському ВПК (Shandong та Shvabe Opto);
  • 10 суб'єктів з мережі закупівлі верстатів у Бельгії та Туреччині (Sonatec, GIF, GIF Osborne, Etasis тощо);
  • 5 компаній з мережі закупівлі електроніки в Гонконзі, Словаччині та ОАЕ;
  • 3 компанії із закупівельної мережі раніше санкціонованого російського автовиробника Kamaz;
  • 6 компаній, які надавали посередницькі послуги при здійсненні закупівлі росією підсанкційної продукції за кордоном;
  • генеральний директор підсанкційної російської транспортної компанії TK Logimeks та 3 суб'єкти, афілійовані з ним;
  • Y. Aliyev, який є агентом із закупівлі та координує діяльність мережі посередників в інтересах російських військових кінцевих споживачів, а також 4 пов’язані з ним суб'єкти;
  • турецький постачальник електроніки до рф компанія Alpha Impex;
  • 3 керівника раніше санкціонованих США російських компаній;
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понад 100 суб'єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки російської федерації, зокрема:
  • 14 компаній з оборонного та пов’язаних секторів економіки рф (TSKBA, Institute of Applied Physics, Lipetskii Mekhanicheskii Zavod, OKO Design Bureau тощо);
  • 55 компаній з виробничого сектору рф (Zavod Spetsagregat, Mospress, Inno Beton 21, Radioizmereniya, Lassard, Zavod Poluprovodnikovykh Priborov, Fryazinskii Zavod Moshchnykh Tranzistorov тощо);
  • 44 суб'єкти з технологічного сектору економіки рф (Konstruktorskoe Byuro Farvater, Inkotekh, IBS IT Services, Orion, Cybersecurity Center LLC, Mezhdunarodnyi Klub OpticheskikhInnovatsii тощо);
  • 3 компанії з транспортного сектору рф (FPK Transagency JSC, Eastern Trading Transport Company та Reil Trein Service);
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два китайські та 12 російські компанії, пов’язані з імпортом до росії ключових компонентів виробництва вибухівки на кшталт бавовняної целюлози та нітроцелюлози (Hengshui Heshuo, Hengshui Yuanchem, AMS Group LLC, Feniks, Khimtreid, Bina, Lenakhim тощо);
три компанії (Rau Farm, Inteller та Bio Farm Treid) та дві фізичні особи, які причетні до закупівлі товарів в інтересах російських військових інституцій, що в свою чергу афілійовані з програмами розвитку хімічної та біологічної зброї;
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три російські державні установи (RCB Defense Troops, FGUP NIIPA та 48TH TSNII), які причетні до програм розвитку хімічного та біологічної зброї, та 4 компанії, які надають підтримку такій діяльності;
дві компанії, які беруть участь в розвитку проєктів з розширення видобутку природного газу в росії (Neftegazstroy та Aktsionernoe Obshchestvo Vnipigazdobycha);
п’ять компаній з різних юрисдикцій (Сінгапур, Гонконг, рф та Туреччина), причетних до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2;
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14 компаній, афілійованих з одним із найбільших виробників металургійного вугілля в росії групою Sibanthracite (GDK Baimskaya, Rudnik Karalveev, Razrez Kuznetskiy Yuzhnyy, Razrez Malinovskiy тощо);
дві компанії, пов’язані з росатомом (IPN Stankostroenie та Rusatom Machine Tools JSC);
20 суб'єктів, афілійованих з ВПК рф (Murom Special Design Bureu, Russian All Terrain Vehicles Plastun Company, Remdizel тощо);
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14 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з виробничим та технологічним секторами рф (Unimatik, Altegrity, SFG Baltika, Mashimport тощо);
російська авіаційна компанія Pobeda, яка, зокрема, причетна до закупівлі американської авіоніки в порушення правил експортного контролю;
чотири китайські компанії, які розробляють та постачають до рф аерокосмічне, виробниче та технологічне обладнання подвійного використання;
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15 компаній з різних юрисдикцій (Туреччина, Малайзія та Киргизія), які постачали російським споживачам товари з переліку пріоритетної продукції, яка є критичною для російського ВПК;
три посадовці російських виправних колоній ВК-2 та ВК-3, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального.
Крім того, за словами Маркарової, Держдеп визнав, що росія застосувала хімічну зброю проти українських військових у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.
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Вона також додала, що Міністерство юстиції США подало запит на конфіскацію комплекту шасі літака Boeing 737−800, який був затриманий у вересні 2023 року в міжнародному аеропорту Маямі. Обладнання було придбано за 1,55 млн дол. на користь киргизького посередника, який займається передачею товарів подвійного призначення до росії всупереч раніше запроваджених санкцій США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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