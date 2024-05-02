Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії — Finance.ua

Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії Сьогодні 16:32

Посол України розповіла, по чому найбільше «вдарять» нові санкції США проти росії

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій , спрямованих проти російського військово-промислового комплексу (ВПК) та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб'єктів з юрисдикції третіх країн, які допомагають країні-агресорці набувати ресурсів для виробництва озброєння.

Про це написала посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

Санкції спрямовані проти близько 280 суб'єктів.

Під дію американських санкцій потрапили:

майже 60 суб'єктів з різних юрисдикцій (Азербайджан, Бельгія, КНР, росія, Словаччина, Туреччина та ОАЄ), які забезпечують можливість отримання росією із закордону необхідних для її ВПК технологій та обладнання, зокрема:

5 компаній з мережі поставок обладнання для виробництва російських дронів (Tulun International, Ultran EK, RG Solutions, Juhang Aviation тощо);

9 фізичних та юридичних осіб з мережі поставок компонентів для підсанкційної російської компанії Radioavtomatika LLC;

7 суб'єктів, афілійованих з китайською мережею поставок електроніки до рф (Wuhan Global Sensor Technology Co, IPM Limited, Chengdu Keylink Wireless Technology Co тощо);

2 китайські компанії, які постачали продукцію російському ВПК (Shandong та Shvabe Opto);

10 суб'єктів з мережі закупівлі верстатів у Бельгії та Туреччині (Sonatec, GIF, GIF Osborne, Etasis тощо);

5 компаній з мережі закупівлі електроніки в Гонконзі, Словаччині та ОАЕ;

3 компанії із закупівельної мережі раніше санкціонованого російського автовиробника Kamaz;

6 компаній, які надавали посередницькі послуги при здійсненні закупівлі росією підсанкційної продукції за кордоном;

генеральний директор підсанкційної російської транспортної компанії TK Logimeks та 3 суб'єкти, афілійовані з ним;

Y. Aliyev, який є агентом із закупівлі та координує діяльність мережі посередників в інтересах російських військових кінцевих споживачів, а також 4 пов’язані з ним суб'єкти;

турецький постачальник електроніки до рф компанія Alpha Impex;

3 керівника раніше санкціонованих США російських компаній;

Читайте також У Держреєстр санкцій уже внесли 17 тисяч фізичних і юридичних осіб

понад 100 суб'єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки російської федерації, зокрема:

14 компаній з оборонного та пов’язаних секторів економіки рф (TSKBA, Institute of Applied Physics, Lipetskii Mekhanicheskii Zavod, OKO Design Bureau тощо);

55 компаній з виробничого сектору рф (Zavod Spetsagregat, Mospress, Inno Beton 21, Radioizmereniya, Lassard, Zavod Poluprovodnikovykh Priborov, Fryazinskii Zavod Moshchnykh Tranzistorov тощо);

44 суб'єкти з технологічного сектору економіки рф (Konstruktorskoe Byuro Farvater, Inkotekh, IBS IT Services, Orion, Cybersecurity Center LLC, Mezhdunarodnyi Klub OpticheskikhInnovatsii тощо);

3 компанії з транспортного сектору рф (FPK Transagency JSC, Eastern Trading Transport Company та Reil Trein Service);

Читайте також У США викрили схему постачання до росії електроніки подвійного призначення в обхід санкцій

два китайські та 12 російські компанії, пов’язані з імпортом до росії ключових компонентів виробництва вибухівки на кшталт бавовняної целюлози та нітроцелюлози (Hengshui Heshuo, Hengshui Yuanchem, AMS Group LLC, Feniks, Khimtreid, Bina, Lenakhim тощо);

три компанії (Rau Farm, Inteller та Bio Farm Treid) та дві фізичні особи, які причетні до закупівлі товарів в інтересах російських військових інституцій, що в свою чергу афілійовані з програмами розвитку хімічної та біологічної зброї;

Читайте також Суд скасував персональні санкції ЄС проти Фрідмана й Авена

три російські державні установи (RCB Defense Troops, FGUP NIIPA та 48TH TSNII), які причетні до програм розвитку хімічного та біологічної зброї, та 4 компанії, які надають підтримку такій діяльності;

дві компанії, які беруть участь в розвитку проєктів з розширення видобутку природного газу в росії (Neftegazstroy та Aktsionernoe Obshchestvo Vnipigazdobycha);

п’ять компаній з різних юрисдикцій (Сінгапур, Гонконг, рф та Туреччина), причетних до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2;

Читайте також ЄС готує 14-й пакет санкцій проти рф

14 компаній, афілійованих з одним із найбільших виробників металургійного вугілля в росії групою Sibanthracite (GDK Baimskaya, Rudnik Karalveev, Razrez Kuznetskiy Yuzhnyy, Razrez Malinovskiy тощо);

дві компанії, пов’язані з росатомом (IPN Stankostroenie та Rusatom Machine Tools JSC);

20 суб'єктів, афілійованих з ВПК рф (Murom Special Design Bureu, Russian All Terrain Vehicles Plastun Company, Remdizel тощо);

Читайте також Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 86 юридичних та 7 фізосіб

14 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з виробничим та технологічним секторами рф (Unimatik, Altegrity, SFG Baltika, Mashimport тощо);

російська авіаційна компанія Pobeda, яка, зокрема, причетна до закупівлі американської авіоніки в порушення правил експортного контролю;

чотири китайські компанії, які розробляють та постачають до рф аерокосмічне, виробниче та технологічне обладнання подвійного використання;

Читайте також Канада слідом за США наклала нові санкції проти білорусі

15 компаній з різних юрисдикцій (Туреччина, Малайзія та Киргизія), які постачали російським споживачам товари з переліку пріоритетної продукції, яка є критичною для російського ВПК;

три посадовці російських виправних колоній ВК-2 та ВК-3, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального.

Крім того, за словами Маркарової, Держдеп визнав, що росія застосувала хімічну зброю проти українських військових у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Вона також додала, що Міністерство юстиції США подало запит на конфіскацію комплекту шасі літака Boeing 737−800, який був затриманий у вересні 2023 року в міжнародному аеропорту Маямі. Обладнання було придбано за 1,55 млн дол. на користь киргизького посередника, який займається передачею товарів подвійного призначення до росії всупереч раніше запроваджених санкцій США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.