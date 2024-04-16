Канада слідом за США наклала нові санкції проти білорусі — Finance.ua
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Канада слідом за США наклала нові санкції проти білорусі

Світ
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Канада слідом за США наклала нові санкції проти білорусі
Канада слідом за США наклала нові санкції проти білорусі
Канада оголосила про санкції проти 21 фізичної особи у відповідь на систематичні зловживання режиму Лукашенка і подальші переслідування білорусів, які протестують проти результатів президентських виборів 2020 року.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.
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Зазначається, що санкції спрямовані проти нинішніх і колишніх високопосадовців, включно зі співробітниками сил безпеки, прокурорами, представниками судової системи та адміністрацією виправних і «виховних» колоній у білорусі, які брали участь у придушенні права білорусів на мирні протести.
«Ці особи були залучені або співучасниками свавільних арештів і затримань, жорстокості, залякування та надмірного застосування сили проти білорусів, які протестували проти фальсифікованих виборів, а також у жорстокому поводженні з ними після того, як вони були неправомірно засуджені та ув’язнені. Євросоюз вже ввів санкції проти цих осіб», — йдеться у повідомленні.
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Про санкції оголошено на полях візиту до Оттави лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, яка перебуває у вигнанні.
«Ми ніколи не потерпимо відвертого ігнорування демократичних прав. Сьогодні ми посилаємо білорусі чітке повідомлення: Канада продовжуватиме підтримувати білорусів у їхній боротьбі за реалізацію свого права на демократичне майбутнє. Ми продовжуватимемо тиснути на режим Лукашенка та підтримувати правозахисників і політв'язнів», — заявив Мелані Жолі, міністр закордонних справ Канади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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