ЄС продовжив санкції проти білорусі — Finance.ua

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ЄС продовжив санкції проти білорусі

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ЄС продовжив санкції проти білорусі
ЄС продовжив санкції проти білорусі
Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов’язані з внутрішніми репресіями в білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни рф проти України.
Про це йдеться на сайті Євроради.
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Рішення ухвалили за результатами щорічного перегляду обмежувальних заходів та з огляду на продовження репресій й різке погіршення ситуації з правами людини в білорусі, а також продовження участі країни у незаконній агресії рф проти України.
Індивідуальні обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону надавати кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки.
Наразі в санкційному списку перебувають 233 особи, включно з білоруським диктатором александром лукашенком, та 37 юридичних осіб.
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білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, зокрема обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях та телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших сферах.
«Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним суб'єктам, що їхні дії та підтримка режиму й росії мають свою ціну», — зазначають у Раді ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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