Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 86 юридичних та 7 фізосіб — Finance.ua

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 86 юридичних та 7 фізосіб Сьогодні 19:30

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 86 юридичних та 7 фізосіб

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних, серед яких — громадяни іноземних держав.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два — у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три — в окупованому Севастополі. Місцезнаходженням решти юридичних осіб є російська федерація та Китай.

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Обмежувальні заходи проти згаданих юридичних осіб введені на три та десять років.

Санкції терміном три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Олександра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Вадиму Альперіну на три роки заблокували активи, заборонили проводити будь-які торговельні операції, виводити капітал за територію країни, брати участь у приватизації тощо.

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Обмежувальні заходи на 10 років введені проти Араіка Амірханяна.

За даними «Миротворця», він причетний до рейдерських захоплень, організації нелегальних переправлень через державний кордон, відмивання грошей із подальшим виведенням у росію та тимчасово окупований Крим.

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