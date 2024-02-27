Кількість підсанкційних осіб і компаній у рф перевищила 6 тис. — Finance.ua

Кількість підсанкційних осіб і компаній у рф перевищила 6 тис.
Кількість російських осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн-ініціаторів, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6000.
Про це з посиланням на статистику системи X-Compliance повідомила російська агенція Інтерфакс.
Зазначається, що нині в росії 6063 підсанкційні особи і компанії проти 1000 станом на 20 лютого 2022 року і 5444 на кінець минулого року.
«За період з початку 2024 року США та їх союзники вжили вже 1019 санкційних заходів щодо російських фізичних та юридичних осіб, у тому числі у короткий відрізок з 22 по 25 лютого — 964. Зокрема, до американських списків потрапили 488 російських осіб, що є рекордним показником за один день, до канадських — 161, європейських — 151, австралійських — 86», — йдеться в публікації.
Повідомляється також, що країни Заходу почали дедалі активніше запроваджувати санкції проти компаній із третіх країн, запідозрених у порушенні обмежувальних заходів проти росії.
Нагадаємо, представники Офісу президента під час Форуму «Україна. Рік 2024» повідомили, що росія — світовий рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних. $400 млрд — загальні втрати ворога внаслідок їх дії.
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