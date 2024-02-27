росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн — Bloomberg — Finance.ua
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росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн — Bloomberg

Світ
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росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн — Bloomberg
росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн — Bloomberg
За перші 9 місяців 2023 року росія імпортувала підсанкційних товарів та технологій подвійного призначення, вироблених у Євросоюзі, на €450 млн. Майже чверть цієї суми припала на продукцію, яка надійшла до рф безпосередньо з країн ЄС. Решту росія в основному імпортувала через посередників.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейського чиновника, знайомого із внутрішніми оцінками Євросоюзу.
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Декілька чиновників ЄС заявили агентству, що Євросоюз не робить достатньо зусиль для того, щоб завадити росії імпортувати продукцію та технології, які використовуються у військових діях на території України.
Співрозмовники Bloomberg зазначають, що після початку війни різко зріс експорт підсанкційних товарів з Євросоюзу до третіх країн, які потім постачають продукцію до рф. До таких країн чиновники відносять Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Сербію, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизію та Вірменію.
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У Bloomberg вважають, що держави-члени ЄС, а також компанії в цих країнах роблять надто мало, щоб перешкоджати обходу санкцій. Чиновники з посиланням на дані Євросоюзу стверджують, що деякі дочірні компанії та субпідрядники європейських фірм, які працюють поза ЄС, виробляють підсанкційні товари та експортують їх до росії через треті країни.
ЄС регулярно оновлює список високопріоритетних товарів, постачати які у росію заборонено. У цей перелік входять товари подвійного (цивільного та військового) призначення та технології, які рф може використовувати при створенні озброєнь. Востаннє список оновлювався 22 лютого.

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За матеріалами:
УНН
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