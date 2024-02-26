Як працює польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» (дослідження) — Finance.ua

Як працює польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» (дослідження) Сьогодні 20:21

Як працює польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» (дослідження)

В Україні станом на лютий 2024 року працює 3 635 польських компаній. При цьому у структурі власності 18 юридичних осіб, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, присутні громадяни росії та білорусі.

В яких сферах працює польський бізнес в Україні та які компанії входять до п’ятірки найбільших за виручкою та статутним капіталом — дослідили у YouControl.

Що досліджували? Експерти проаналізували дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) на предмет участі в статутному капіталі польських компаній та фізичних осіб-резидентів Польщі. Також фахівці перевірили компанії з часткою статутного капіталу від 25% та/або бенефіціарами яких є громадяни Польщі. З переліку досліджуваних компаній виключені юридичні особи зі статусами «Припинено» та «Скасовано».

Мільярди гривень статутного капіталу

Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу. Більше половини (58,7%) з них зареєстровані у Львівській області — 1 116 та у Києві — 1 016. Близько 31% від досліджуваних польських компаній в Україні задіяні у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% — у переробній промисловості. Основним напрямком понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність. А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств.

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Загальна сума статутних капіталів 3 635 компаній перевищує 15 млрд грн. З них щонайменше понад 2,8 млрд грн — це частка 25% статутного капіталу польських компаній та фізичних осіб-резидентів, що відображає рівень впливу бізнесу на українську економіку.

До п’ятірки компаній за найбільшим розміром статутного капіталу увійшли:

АТ «Кредобанк» — 2,2 млрд грн та ТОВ «Фінансова компанія «Приватні Інвестиції» — 950,1 млн грн, входять до банківської групи «Кредобанк», контролером якої є Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса».



ТОВ «Барлінек Інвест» — 1,3 млрд грн та ТОВ «Церсаніт Інвест» — 370,5 млн грн. Бенефіціаром обох компаній є польський підприємець Міхал Соловов — найбагатша людина Польщі у 2023 році за версією польської редакції видання Forbes.



ТОВ «Рабен Україна» — 662,9 млн грн, входить до складу нідерландської групи компаній Raben Group та працює в логістиці, складуванні, внутрішніх та міжнародних автомобільних, інтермодальних перевезеннях, морському та повітряному супроводі вантажів та логістиці свіжих продуктів.



близько 30% від загальної кількості досліджуваних компаній (1089) оприлюднили свою фінансову звітність за 2022 рік. Їхня сукупна виручка за підсумками 2022 року становить понад 63 млрд грн. Згідно з даними « Фінансова звітність підприємств (річна) », оприлюдненими Державною службою статистики України на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних,(1089) оприлюднили свою фінансову звітність за 2022 рік. Їхня сукупна виручка за підсумками 2022 року становить понад 63 млрд грн.

ТОВ «Радехівський Цукор» — 6,98 млрд грн, бенефіціаром якого є Володимир Матківський через польську компанію ТОВ «Пфайфер& анген Інвестиції».

Українсько-польське СП в формі ТОВ «Модерн-Експо» — 3,9 млрд грн, що входить до однойменної групи компаній, ключовими особами якої є польський підприємець Богдан Лукасік та українець Петро Пилипюк.



ДП «ЛПП Україна» Акціонерного товариства «ЛПП» — 3,7 млрд грн, власницею якого є польська компанія LPP, що працює у сфері легкої промисловості та ритейлу — бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і SiNSAY.



ТОВ «Inter Cars Ukraine» — 3,5 млрд грн, яке є частиною мережі Inter Cars Group, засноване польською компанією Inter Cars S.A. — дистриб'ютором автомобільних запчастин та автотоварів у Центральній і Східній Європі.



ТОВ «Барлінек Інвест» — 3,14 млрд грн, виробник багатошарових дерев’яних підлог.

Санкції та «російський слід»

У структурі власності 18 компаній з досліджуваного переліку, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, присутні громадяни російської федерації та республіки білорусь. Зокрема, ТОВ «Проавто ЛТД», ТОВ «Укра Пол» та ТОВ «Проавто».

Бенефіціаром цих компаній, крім резидента Польщі Сильвестра Шималяка, також зазначений Михайло Вашуркін. Він у липні 2023 року Указом Президента України № № 364/2023 включений до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні санкції. Михайло Вашуркін до вересня 2022-го був учасником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азимут». Це російська компанія, що здійснює постачання електротехнічного обладнання підприємствам воєнно-промислового комплексу російської федерації.

Також інформацію про накладення санкцій на одного зі співвласників компанії має ще одна компанія з переліку — ТОВ «Нова Хортиця». Її бенефіціарами виступають громадянин Польщі Рафал Яцек Бєлецький та екснародний депутат України Вячеслав Богуслаєв. Пан Богуслаєв внесений до санкційних списків України, ЄС та Швейцарії.

Ще 19 компаній з вибірки належить до холдингу/групи, інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. До прикладу, це 4 компанії з ФПГ «Церсаніт», ключовою особою якої є вищезгаданий Міхал Соловов. А також дві компанії зі складу ФПГ «Каргілл». Міжнародна група компаній Cargill в Україні займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшника та сої.

Серед досліджуваного польського бізнесу в Україні присутні 17 компаній, що входять до складу ФПГ «Чисто», що постачає обладнання та надає послуги з прибирання, мийки та очищення. Ключова особа групи — Валерій Макицький, який за інформацією з ЄДР є громадянином Польщі, однак до червня 2022-го мав білоруське громадянство.

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