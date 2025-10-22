0 800 307 555
Unitree Robotics показала нового робота-гуманоїда (відео)

Технології&Авто
14
Китайська компанія Unitree Robotics презентувала біонічного робота-гуманоїда, який отримав назву H2.
Відповідний відеоролик компанія опублікувала у понеділок, 20 жовтня, на своєму YouTube-каналі.
«Ласкаво просимо у цей світ — зріст 180 см та вага 70 кг. Біонічний гуманоїд H2 — народжений служити всім безпечно та дружньо», — заявили у компанії.
Pandaily додає, що хоча Unitree ще не опублікувала повних технічних характеристик свого робота, демонстраційні кадри показують, що H2 рухається «з надзвичайною спритністю, плавністю та зберігаючи свій баланс».
Робот з легкістю виконує складні танці та бойові сцени, демонструючи вражаюче плавне згинання суглобів та природні переходи між рухами.
Порівняно зі своїм попередником, Unitree H1, новий H2 має біонічне обличчя, схоже на людське, що наближає його до гуманоїдних роботів, які колись були для людства лише науковою фантастикою.
Із дебютом H2, Unitree продовжує розширювати межі гуманоїдної робототехніки, зменшуючи розрив між машинами та людьми — і при цьому пропонуючи уявлення про те, як може виглядати наступне покоління «інтелектуальних і реалістичних роботів».
За матеріалами:
Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
