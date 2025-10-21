Чи шкодить смартфону зарядка кілька разів на день Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Чи шкодить смартфону зарядка кілька разів на день

Сучасні акумулятори не вічні: з роками їхні характеристики погіршуються, і телефон тримає заряд дедалі гірше. На тлі цього багато користувачів хвилюються, чи не шкодить часте підключення до мережі.

Поширене переконання, що рідкісні «повні» зарядки корисніші за часті короткі, не відповідає дійсності. Літій-іонні акумулятори, які використовують нині, відрізняються від колишніх нікель-кадмієвих і не мають «ефекту пам’яті», тож підзаряджати смартфон можна стільки разів на добу, скільки потрібно — двічі, п’ять разів чи навіть частіше.

Водночас фахівці радять дотримуватися базових правил догляду.

Оптимально підтримувати рівень заряду в межах приблизно 20−80% і не залишати пристрій на зарядці на всю ніч.

За надто низького заряду в електродах зростає частка «неробочих» зв’язків, а за надто високого — підвищується напруга на комірках, що пришвидшує руйнування електроліту.

Підсумок простий: кількість підключень на день сама по собі не шкодить акумулятору, важливіше — дотримуватися помірних діапазонів заряду та уникати крайніх значень.

