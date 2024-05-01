У Держреєстр санкцій уже внесли 17 тисяч фізичних і юридичних осіб — Finance.ua

У Держреєстр санкцій уже внесли 17 тисяч фізичних і юридичних осіб Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

У Держреєстр санкцій уже внесли 17 тисяч фізичних і юридичних осіб

У Державному реєстрі санкцій вже перебувають понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Фейсбуці

«До Державного реєстру санкцій внесено дані про підсанкційних 10 085 фізичних осіб та 7125 юридичних осіб. Відповідну інформацію розміщено на сайті реєстру », — ідеться у повідомленні.

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Реєстр забезпечує надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи. Його ведення забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

«Дані в Реєстрі оперативно оновлюються. Джерелами інформації є відповідні рішення РНБО, введені в дію указами Президента України, а також судові рішення з питань санкцій. На сайті можна в електронній формі отримати витяг із відповідною інформацією», — зазначили у Мінреінтеграції.

Реєстр доступний українською й англійською мовами.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони 29 січня 2024 року ухвалила рішення «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій». Того ж дня Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію це рішення.

Укрінформ За матеріалами:

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