У США викрили схему постачання до росії електроніки подвійного призначення в обхід санкцій — Finance.ua

У США викрили схему постачання до росії електроніки подвійного призначення в обхід санкцій Сьогодні 12:18 — Світ

Американські правоохоронці викрили та заблокували схему постачання до росії в обхід санкцій електронних компонентів подвійного призначення, які використовувалися для виготовлення зброї.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

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«Компанія в Нью-Йорку отримала загалом понад $250 тисяч від російської організації, яка перебуває під санкціями, для закупівлі та експорту електронних компонентів», — зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим обвинувачення висунуті щонайменше трьом особам — Ніколаю Григорьєву, Нікіті Архипову й Артему Олов’яникову. Перший з них уже визнав себе винним у змові з метою обману Сполучених Штатів, двоє інших залишаються на волі.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако наголосила, що завдяки оперативним діям агентів ФБР і прокуратури була розплутана ціла система фальшивих замовлень та електронних переказів. Таким чином американські правоохоронці запобігли постачанню понад 11,5 тисяч електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії.

Державний департамент підтвердив, що політика Сполучених Штатів стосовно притягнення до відповідальності росії за війну проти України не змінилася та передбачає подальші обмеження.

Укрінформ За матеріалами:

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