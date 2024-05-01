У США викрили схему постачання до росії електроніки подвійного призначення в обхід санкцій — Finance.ua
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У США викрили схему постачання до росії електроніки подвійного призначення в обхід санкцій

Світ
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Американські правоохоронці викрили та заблокували схему постачання до росії в обхід санкцій електронних компонентів подвійного призначення, які використовувалися для виготовлення зброї.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
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«Компанія в Нью-Йорку отримала загалом понад $250 тисяч від російської організації, яка перебуває під санкціями, для закупівлі та експорту електронних компонентів», — зазначається в повідомленні.
У зв’язку з цим обвинувачення висунуті щонайменше трьом особам — Ніколаю Григорьєву, Нікіті Архипову й Артему Олов’яникову. Перший з них уже визнав себе винним у змові з метою обману Сполучених Штатів, двоє інших залишаються на волі.
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Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако наголосила, що завдяки оперативним діям агентів ФБР і прокуратури була розплутана ціла система фальшивих замовлень та електронних переказів. Таким чином американські правоохоронці запобігли постачанню понад 11,5 тисяч електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії.
Державний департамент підтвердив, що політика Сполучених Штатів стосовно притягнення до відповідальності росії за війну проти України не змінилася та передбачає подальші обмеження.
За матеріалами:
Укрінформ
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