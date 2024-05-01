Білий дім хоче відмовитись від імпорту з росії важливого для АЕС ресурсу, — Bloomberg Сьогодні 09:15

Адміністрація Джо Байдена розглядає питання заборони імпорту у США збагаченого російського урану через виконавчу владу, оскільки зусилля Конгресу щодо блокування поставок реакторного палива пробуксовують.

Про це з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Bloomberg

Зараз представники Ради національної безпеки, Міністерства енергетики та інших органів американської адміністрації ведуть перемовини щодо обмежень імпорту російського урану, включаючи можливість його заборони. Поки що про якісь конкретні рішення не йдеться.

При цьому в Адміністрації та атомній промисловості все ще вважають за краще, щоб цим питанням займався Конгрес, оскільки скасувати закон більш складно, ніж скасувати дії, вчинені з використанням виконавчої влади.

У Раді національної безпеки закликали федеральний законодавчий орган сприяти створенню «‎безпечного ланцюжка постачання ядерного палива"‎, який не буде залежати від ворогів США.

У Міністерстві енергетики США заявили, що рф постачала майже чверть збагаченого урану, який використовують для палива американського флоту, з понад 90 комерційних реакторів.

Це робить росіян першими іноземними постачальниками, а також приносить Москві приблизно 1 млрд доларів на рік. Експерти вважають, що вирішення цього питання може стати викликом для американської економіки.

Ембарго на російський уран. Що відомо

Нагадаємо, у 2023-му сенатори від Республіканської та Демократичної партій внесли законопроект щодо запровадження ембарго на уран з рф. Як тоді зазначалось, атомна промисловість США готова від нього відмовитися.

При цьому у позаминулому році повідомлялось, що Сполучені Штати не будуть запроваджувати заборону на поставки російського урану

УНІАН За матеріалами:

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