ЄС готує 14-й пакет санкцій проти рф — Finance.ua

ЄС готує 14-й пакет санкцій проти рф
ЄС почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти росії, який покликаний зменшити можливості агресора обходити вже запроваджені санкції.
Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу в Європейському парламенті.
«Ймовірно, він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на запобігання обходу (вже запроваджених санкцій) — наприклад, у морському секторі, оскільки росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти», — повідомив він.
За словами Домбровскіса, Єврокомісія також вивчає шляхи протидії обходу санкцій через іноземні дочірні підприємства західних компаній.
«Ми продовжимо тиснути на росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати наближених до путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал», — запевнив віце-президент Єврокомісії.
За словами Домбровскіса, 14-ий пакет санкцій ЄС проти росії мають ухвалити до кінця весни.
Нагадаємо, 13-й пакет санкцій проти росії Євросоюз запровадив 23 лютого цього року — напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Ці обмеження зачіпали 106 фізичних і 88 юридичних, причетних до підтримки російської агресії.
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