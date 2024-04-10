Суд скасував персональні санкції ЄС проти Фрідмана й Авена — Finance.ua

Суд скасував персональні санкції ЄС проти Фрідмана й Авена Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Пьотра Авена і Міхаіла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку.

Відповідний пресреліз опубліковано на сайті суду.

«Генеральний суд скасував включення Петра Авена та Міхаила Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи», — йдеться у рішенні суду.

Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.

«Суд задовольняє вимоги Пьотра Авена та Міхаіла Фрідмана. Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах, не є достатньо обґрунтованою, а отже, включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим.

Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", — йдеться у заяві.

Апеляція може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.

Фрідман і Авен — засновники та акціонери російського «Альфа-Банку». Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але, тим не менш, опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Минулої весни стало відомо, що Фрідман і Авен вирішили продати свої частки в «Альфа-Банку» — насамперед, щоб спробувати зняти з себе санкції. Тоді джерело газети Financial Times говорило, що вони готові заради цього на все.

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