Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів — Finance.ua

Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів Сьогодні 18:19 — Казна та Політика

Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів

США виділили $6 мільярдів на закупівлю озброєння для України у межах програми USAI — фінансування і розміщення контрактів на виробництво озброєння для України.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу 26 квітня за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».

«Я хочу оголосити наше зобовʼязання асигнувати $6 мільярдів у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості. Це найбільше асигнування для України», — заявив Остін.

За словами міністра, кошти виділять на закупівлю критично важливих засобів перехоплення для систем NASAMS і Patriot.

Він також зазначив, що допомога включатиме системи протидії дронам, «значну кількість» артилерійських боєприпасів, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення.

До пакету озброєння увійшли:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

обладнання та системи протидії БПЛА;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

багатофункціональні радіолокаційні станції;

контрартилерійські радари;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 152-мм артилерійські снаряди;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні комплекси Switchblade та Puma;

тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;

підривні боєприпаси;

компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї.

Також в межах цього пакета українських військових навчатимуть користуватися цією зброєю, обслуговувати та утримувати її.

Читайте також США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії

Допомога, про яку оголосив Остін, це замовлення нового озброєння для України в американських виробників в межах ініціативи USAI.

Відповідно до USAI, Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нового обладнання, а не на використання поточних запасів США.

Довідка Finance.ua:

напередодні Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З них $60,8 млрд передбачено для України;

згодом Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.