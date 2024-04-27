Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів — Finance.ua

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Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів

Казна та Політика
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Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів
Закупівля зброї для України: США виділили рекордні $6 мільярдів
США виділили $6 мільярдів на закупівлю озброєння для України у межах програми USAI — фінансування і розміщення контрактів на виробництво озброєння для України.
Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу 26 квітня за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».
«Я хочу оголосити наше зобовʼязання асигнувати $6 мільярдів у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості. Це найбільше асигнування для України», — заявив Остін.
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За словами міністра, кошти виділять на закупівлю критично важливих засобів перехоплення для систем NASAMS і Patriot.
Він також зазначив, що допомога включатиме системи протидії дронам, «значну кількість» артилерійських боєприпасів, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення.

До пакету озброєння увійшли:

  • боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
  • обладнання та системи протидії БПЛА;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • багатофункціональні радіолокаційні станції;
  • контрартилерійські радари;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 152-мм артилерійські снаряди;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні авіаційні комплекси Switchblade та Puma;
  • тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;
  • підривні боєприпаси;
  • компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї.
Також в межах цього пакета українських військових навчатимуть користуватися цією зброєю, обслуговувати та утримувати її.
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Допомога, про яку оголосив Остін, це замовлення нового озброєння для України в американських виробників в межах ініціативи USAI.
Відповідно до USAI, Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нового обладнання, а не на використання поточних запасів США.

Довідка Finance.ua:

  • напередодні Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З них $60,8 млрд передбачено для України;
  • згодом Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.
За матеріалами:
theБабель
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