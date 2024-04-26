США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії — Finance.ua
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США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії

Фондовий ринок
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США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії
США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії
У четвер, 25 квітня, міністерство фінансів США оголосило про санкції проти понад десятка юридичних і фізичних осіб, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У повідомленні Мінфіну йдеться про те, що підсанкційні особи допомагали таємно продавати іранські безпілотники для Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL).
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Це іранське міністерство бере участь у постачанні дронів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також росії для повномасштабної війни проти України.
Серед внесених до чорного списку компаній Мінфін США окремо згадує підставну юрособу Sahara Thunder, яка контролює комерційну діяльність MODAFL і відіграє ключову роль у проєктуванні, виробництві та продажу Іраном дронів.
За матеріалами:
НВ
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