США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії — Finance.ua

США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії Сьогодні 19:49 — Фондовий ринок

США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони росії

У четвер, 25 квітня, міністерство фінансів США оголосило про санкції проти понад десятка юридичних і фізичних осіб, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У повідомленні Мінфіну йдеться про те, що підсанкційні особи допомагали таємно продавати іранські безпілотники для Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL).

Читайте також ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль

Це іранське міністерство бере участь у постачанні дронів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також росії для повномасштабної війни проти України.

Серед внесених до чорного списку компаній Мінфін США окремо згадує підставну юрособу Sahara Thunder, яка контролює комерційну діяльність MODAFL і відіграє ключову роль у проєктуванні, виробництві та продажу Іраном дронів.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.