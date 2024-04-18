ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль — Finance.ua

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ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль

Світ
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ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль
ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль
Лідери країн Євросоюзу за підсумками саміту у Брюсселі заявили, що розширять санкції щодо Ірану у зв’язку з атакою на Ізраїль у ніч на 14 квітня. Згідно з заявою ЄС, більшість обмежень торкнуться виробництва безпілотників та ракет.
Про це пише Reuters.
«Європейський Союз вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, особливо щодо безпілотних літальних апаратів та ракет. Європейський союз, як і раніше, повністю відданий справі сприяння деескалації та безпеці в регіоні», — йдеться у спільній заяві лідерів ЄС.
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До розширення санкцій проти іранської ракетної програми та програми з безпілотників закликала голова Європарламенту Роберта Метсола, виступаючи перед європейськими лідерами. Крім того, вона висловилася за внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції до європейського списку терористичних організацій.
За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, для внесення КВІР до списку терористичних організацій суд має визнати, що ця організація здійснила теракт, але «поки що це не так».
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Нагадаємо, 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова «до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі».
Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери.
За матеріалами:
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