Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході — Finance.ua

Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході Сьогодні 17:39 — Світ

Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході

Після атаки Ірану на Ізраїль, велика частина авіакомпаній відмовились від перельотів у зоні конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями, що здійснюють рейси між Європою та Азією, і ці перевізники будуть обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами: або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію.

За словами засновника компанії OPSGROUP, яка займається моніторингом повітряного простору та аеропортів, Марка Зее, це був найбільший зрив авіаперевезень з часів нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року.

Ізраїль закрив свій повітряний простір у суботу, а вранці в неділю знову відкрив його. Йорданія, Ірак і Ліван також відновили польоти над своїми територіями.

Найбільші близькосхідні авіакомпанії, в тому числі Emirates Airlines, Qatar Airways і Etihad Airways, заявили в неділю, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршрутів деяких рейсів.

За словами Брендана Собі, незалежного авіаційного аналітика, поки не ясно, чи вплинуть останні заворушення на пасажирський попит.

Економічна Правда За матеріалами:

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