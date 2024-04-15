Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході — Finance.ua
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Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході

Світ
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Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході
Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході
Після атаки Ірану на Ізраїль, велика частина авіакомпаній відмовились від перельотів у зоні конфлікту.
Про це повідомляє Reuters.
Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями, що здійснюють рейси між Європою та Азією, і ці перевізники будуть обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами: або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію.
За словами засновника компанії OPSGROUP, яка займається моніторингом повітряного простору та аеропортів, Марка Зее, це був найбільший зрив авіаперевезень з часів нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року.
Ізраїль закрив свій повітряний простір у суботу, а вранці в неділю знову відкрив його. Йорданія, Ірак і Ліван також відновили польоти над своїми територіями.
Найбільші близькосхідні авіакомпанії, в тому числі Emirates Airlines, Qatar Airways і Etihad Airways, заявили в неділю, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршрутів деяких рейсів.
За словами Брендана Собі, незалежного авіаційного аналітика, поки не ясно, чи вплинуть останні заворушення на пасажирський попит.
За матеріалами:
Економічна Правда
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