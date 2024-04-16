У Китаї заявили, що продовжуватимуть співпрацю з Іраном і після нападу на Ізраїль — Finance.ua

У Китаї заявили, що продовжуватимуть співпрацю з Іраном і після нападу на Ізраїль Сьогодні 14:32 — Світ

У Китаї заявили, що продовжуватимуть співпрацю з Іраном і після нападу на Ізраїль

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що його країна готова продовжувати співпрацю з Іраном у різних сферах і сприяти більшому розвитку двосторонніх відносин навіть після атаки Тегерана на Ізраїль.

Про це він сказав у телефонній розмові зі своїм іранським колегою Хосейном Амірабдоллахіаном, інформує Bloomberg.

За словами головного китайського дипломата, Китай враховує позицію Ірану про те, що його військові дії були «обмеженими» і що країна «реалізує своє право на самооборону».

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Ван не назвав тип співпраці, який Китай готовий розвивати з Іраном, але Пекін вже робив подібні обіцянки в минулому. Зокрема китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв поглибити зв’язки після зустрічі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі в Пекіні.

За кілька тижнів до цього США заявили, що посилять тиск на Китай, щоб він припинив купувати іранську нафту. Зазначається, що Китай є основним покупцем іранської нафти, хоча в січні Тегеран призупинив поставки, вимагаючи вищих цін.

Нагадаємо, в ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети.

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