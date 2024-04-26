Економіка США сповільнюється: інфляція зросла — bloomberg Сьогодні 20:20

Економіка США сповільнюється: інфляція зросла — bloomberg

Економічне зростання США впало до майже дворічного мінімуму в минулому кварталі. А інфляція підскочила, перервавши серію сильного попиту та приглушеного цінового тиску.

Про це повідомляє bloomberg

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Згідно з попередніми оцінками уряду, валовий внутрішній продукт зріс на 1,6% у річному вимірі, що нижче всіх прогнозів економістів.

Основний двигун зростання економіки — особисті витрати зростали повільніше, ніж прогнозувалося, на 2,5%. З 2022 року торговельний дефіцит зменшив зростання найбільше.

Як показав звіт Бюро економічного аналізу, показник базової інфляції зріс на 3,7% більше, ніж очікувалося, що стало першим квартальним прискоренням за рік.

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Цифри свідчать про помітну втрату імпульсу на початку 2024 року після того, як економіка завершила сильний рік.

У зв’язку зі зростанням інфляції керівники Федеральної резервної системи, від яких вже очікувалося, що під час зустрічі наступного тижня будуть тримати процентні ставки на найвищому рівні за два десятиліття, можуть зіткнутися з новим тиском щодо подальшої відстрочки будь-яких скорочень і навіть розглянути питання про те, чи достатньо висока вартість запозичень.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З них $60,8 млрд передбачено для України. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден. Про це повідомляєСенат США. За законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти.

Протягом 2024 року в Україні американська валюта може здорожчати до 40,9 гривні. За словами експерта, показники залежать від дій Національного банку, тому ціна на долар може бути на будь-якому рівні.Як прогнозує експерт Данило Монін, курс долара в Україні протягом цього року, ймовірно, коливатиметься в межах 39−41 гривні. На валютний ринок також впливає і надання фіндопомоги від Сполучених штатів Америки.

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