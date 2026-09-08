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НБУ оштрафував «Укргазбанк» і чотири фінустанови на понад 50 млн грн

Казна та Політика
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Загальна сума штрафів становила понад 50 млн грн
Загальна сума штрафів становила понад 50 млн грн
Національний банк України у серпні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Загальна сума штрафів становила понад 50 млн грн. Найбільші санкції отримали «СК «УСГ» та «Укргазбанк».
Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Кого оштрафував НБУ

Укргазбанк оштрафували на 17,6 млн грн. Регулятор встановив порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу, належної перевірки клієнтів, посилених заходів щодо клієнтів із високим ризиком, а також надання НБУ інформації та документів на його запити.
«СК «УСГ» отримала найбільший штраф — 30,77 млн грн. Компанія неналежно організувала та проводила первинний фінансовий моніторинг, зокрема не забезпечувала належну перевірку клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та проведення додаткових заходів щодо політично значущих осіб.
Також НБУ зафіксував проблеми з поданням інформації та звітності.
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Крім штрафу, страховій компанії винесли письмове застереження за порушення порядку формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
«Макс Кредит» оштрафували на 1,08 млн грн. Серед порушень: неналежна організація фінансового моніторингу, перевірка клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та надання інформації на запити НБУ.
ТОВ «ФК „Гоал“» отримало штраф у 391 тис. грн. НБУ виявив порушення вимог щодо фінансового моніторингу, внутрішніх перевірок, застосування ризик-орієнтованого підходу та подання статистичної звітності.
«Запоріжзв'язоксервіс» оштрафували на 255 тис. грн. Компанія неналежно організувала внутрішню систему фінансового моніторингу, зокрема не забезпечила належне управління ризиками та перевірку клієнтів.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки УкраїниУкргазбанк
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