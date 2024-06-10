Як планують закривати діру в бюджеті: Гетманцев назвав чотири рішення — Finance.ua

Як планують закривати діру в бюджеті: Гетманцев назвав чотири рішення Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

Як планують закривати діру в бюджеті: Гетманцев назвав чотири рішення

В умовах військових потреб, що зростають, коштів в державному бюджеті не вистачає. Як наслідок, виникає діра в бюджеті.

Про це розповів голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Телеграфу»

Слід зазначити, що видатки держбюджету на оборону за 4 місяці склали 43% від річного плану.

«Позитивне рішення — це детінізація, але ми бачимо в ній надходження, якщо порахувати у річному вимірі, не більше 80 мільярдів. Загалом, детінізація в перспективі — це близько пів трильйона гривень на рік, але неможливо вивести все з тіні упродовж одного року. Це довгий процес», — пояснив він.

За словами Гетманцева, поступове виведення може принести від 50 до 80 мільярдів додаткових надходжень щороку.

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Другим кроком голова профільного парламентського комітету назвав перенаправлення частини вільної банківської ліквідності на ОВДП.

«Тут ми також бачимо можливість росту. Власне, у нас і так дуже непоганий ролловер (фактично — автоматичне продовження договору про купівлю облігацій. — Ред.) по ОВДП за перші чотири місяці цього року — 160%», — каже Гетманцев.

В такому випадку буде запозичено набагато більше, ніж погашено. Це говорить і про довіру до військових облігацій, і про ліквідність банківського ринку. На думку спеціаліста, в такому варіанті є певний потенціал.

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Ще одно рішення — це секвестр бюджету. Його влада взагалі не хотіла б використовувати. Мова йде про скорочення видатків.

«Насправді там нема чого скорочувати, щоб покрити потреби Міністерства оборони. Непорівнянні цифри. Скорочувати можна мільярди, можливо, десятки мільярдів, хоча це також проблема. А в Міністерстві оборони потреби на сотні мільярдів. Тобто це непорівнянні цифри», — пояснив Гетманцев.

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Як варіант, за словами парламентарія, ще можлива конвертація частини залишку коштів місцевих бюджетів у військові ОВДП. Він каже, що там є резерв приблизно 155 мільярдів гривень. Це гроші, які накопичилися внаслідок перевиконання місцевих бюджетів. Але це також погане рішення для фіскальної децентралізації, зауважив Гетманцев.

«Ще одне з поганих — понадпланова девальвація гривні. І, мабуть, найгірше — емісія гривні. Це ті рішення, які можливі, хоча від них будемо усіляко утримуватись. Я б сказав, що це рішення останньої надії», — резюмував він.

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