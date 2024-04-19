Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року — Шмигаль — Finance.ua
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Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року — Шмигаль

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Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року — Шмигаль
Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року — Шмигаль
Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Я впевнений, що ми знайдемо всі кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту 2024 року», — зазначив глава українського уряду.
Таким чином, він прокоментував оцінку, озвучену в четвер главою МВФ про те, що Україні цього року знадобиться $42 млрд зовнішньої підтримки.
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Шмигаль зауважив, що переважна частина з цієї суми вже отримана або запланована впродовж нинішнього року.
Зокрема, за його словами, Україна практично вже має 16 млрд євро за програмою ЄС Ukraine Facility, планує отримати загалом $5,4 млрд у вигляді траншів від МВФ, а також понад $7 млрд від Сполучених Штатів протягом цього року. Прем'єр також зазначив, що Україна має $4,5 млрд від Японії та певну суму у вигляді кредиту DPL від Світового банку.
«Тобто, загалом ми назбирали ту суму, як і планували в бюджеті в якості бюджетного дефіциту — $37 млрд. Ще $5 млрд ми маємо знайти у внутрішніх резервах — це внутрішні запозичення, збори податків в Україні», — зазначив глава уряду.
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Він також наголосив, що Україна вже працює з партнерами над залученням фінансування у 2025 році.
«Сьогодні, буквально, ми провели кілька зустрічей із фінансовими інституціями, з нашими партнерами про те, як ми будемо жити далі», — повідомив він.
За його словами, йдеться, зокрема, про конфіскацію російських активів, передачу Україні доходів від заморожених активів рф та про інші джерела, які можуть бути використані Україною.
За матеріалами:
Укрінформ
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