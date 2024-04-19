Глава МВФ повідомила, скільки бюджетної підтримки потрібно Україні цьогоріч — Finance.ua

Глава МВФ повідомила, скільки бюджетної підтримки потрібно Україні цьогоріч Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Глава МВФ повідомила, скільки бюджетної підтримки потрібно Україні цьогоріч

Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв’язаної російською федерацією.

Таку оцінку висловила директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Укрінформ.

«Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України. — Ред.) в розмірі $42 мільярди на цей рік», — повідомила глава Фонду.

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

«Мені було дуже приємно почути заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою», — підкреслила Георгієва.

Водночас вона наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

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«Війна насамперед це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них», — наголосила директор-розпорядниця МВФ.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.

Довідка Finance.ua:

міністр фінансів України Сергій Марченко раніше заявив, що потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів;

у 2023 році Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів;



цьогоріч очікується, що Україна отримає 5,4 млрд доларів від МВФ, ця допомога надходитиме протягом 2024 року кількома траншами.



Укрінформ За матеріалами:

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