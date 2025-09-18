0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін розширив програму «Пакунок школяра»

Казна та Політика
9
Кабмін розширив програму «Пакунок школяра»
Кабмін розширив програму «Пакунок школяра»
Кабінет міністрів України розширив програму «Пакунок школяра». З 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде не лише на приладдя та одяг, а й на книги.
Про це повідомляє прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
Читайте також
«Розширили „Пакунок школяра“. З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги», — повідомила Свириденко.
Також з 1 січня 2026 року брати участь у програмі зможуть тільки магазини, внесені до офіційного переліку (канцелярія, книги, дитячий одяг і взуття);
Окрім того, передбачено можливість подання заяви про надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» в паперовій формі у разі відсутності у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах інформації, необхідної для ідентифікації особи отримувача.
Читайте також
Якщо інформація про дитину відсутня в послузі «Пакунок школяра» в Дії:
  • уточніть у школі, чи внесено дані до АІКОМ;
  • перевірте, чи є в системі реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків або законних представників;
  • якщо ви не користуєтеся Дією, заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду (але дані дитини все одно мають бути в АІКОМ).
Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Виплата надходитиме на Дія. Картку протягом 14 днів після подання заявки. Розмір виплати — 5000 гривень на кожного першокласника.
Як повідомили в ПриватБанку, батьки цьогорічних першачків, які вже отримали від держави допомогу Пакунок школяра на картки Дія. Картка ПриватБанку, найчастіше витрачають кошти допомоги на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.
За даними статистики ПриватБанку, більше половини — 64% коштів.
Пакунку школяра батьки першокласників витрачають на купівлю дитячого одягу. На канцтовари витрачається більше третини — 32% коштів із загальних витрат коштів допомоги.

Кредити в Україні

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems