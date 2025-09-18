Кабмін розширив програму «Пакунок школяра» Сьогодні 12:22 — Казна та Політика

Кабмін розширив програму «Пакунок школяра»

Кабінет міністрів України розширив програму «Пакунок школяра». З 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде не лише на приладдя та одяг, а й на книги.

Про це повідомляє прем’єр-міністра України Юлії Свириденко

«Розширили „Пакунок школяра“. З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги», — повідомила Свириденко.

Також з 1 січня 2026 року брати участь у програмі зможуть тільки магазини, внесені до офіційного переліку (канцелярія, книги, дитячий одяг і взуття);

Окрім того, передбачено можливість подання заяви про надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» в паперовій формі у разі відсутності у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах інформації, необхідної для ідентифікації особи отримувача.

Якщо інформація про дитину відсутня в послузі «Пакунок школяра» в Дії:

уточніть у школі, чи внесено дані до АІКОМ;

перевірте, чи є в системі реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків або законних представників;

якщо ви не користуєтеся Дією, заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду (але дані дитини все одно мають бути в АІКОМ).

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Виплата надходитиме на Дія. Картку протягом 14 днів після подання заявки. Розмір виплати — 5000 гривень на кожного першокласника.

За даними статистики ПриватБанку, батьки цьогорічних першачків, які вже отримали від держави допомогу Пакунок школяра на картки Дія. Картка ПриватБанку, найчастіше витрачають кошти допомоги на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

За даними статистики ПриватБанку, більше половини — 64% коштів.

Пакунку школяра батьки першокласників витрачають на купівлю дитячого одягу. На канцтовари витрачається більше третини — 32% коштів із загальних витрат коштів допомоги.

