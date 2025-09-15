0 800 307 555
На що найчастіше українці витрачають кошти Пакунка школяра

Особисті фінанси
28
Як повідомили в ПриватБанку, батьки цьогорічних першачків, які вже отримали від держави допомогу Пакунок школяра на картки Дія. Картка ПриватБанку, найчастіше витрачають кошти допомоги на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.
За даними статистики ПриватБанку, більше половини — 64% коштів Пакунку школяра батьки першокласників витрачають на купівлю дитячого одягу.
На канцтовари витрачається більше третини — 32% коштів із загальних витрат коштів допомоги.
Ще 4% коштів допомоги витрачено на купівлю дитячого взуття.
На сьогодні на Дія. Картки ПриватБанку відкрили спецрахунки для отримання Пакунку школяра 191 тис українців, а понад 101 тис з них вже отримали зарахування коштів на суму 505 млн грн. Загалом українці відкрили в ПриватБанку 893 тис цифрових мультирахункових карток Дія. Картка для отримання виплат за державними програмами.
Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, до 15 листопада 2025 батьки першокласників можуть подати через Дію заявку на одноразову грошову допомогу 5 000 грн в рамках програми Пакунок школяра.
  • Отримати кошти на Дія. Картку Приватбанку може один з батьків або інших законних представників учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу.
  • В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми «Пакунок школяра».Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
