На що найчастіше українці витрачають кошти Пакунка школяра

витрачають кошти допомоги на купівлю дитячого одягу та канцтоварів. Як повідомили в ПриватБанку , батьки цьогорічних першачків, які вже отримали від держави допомогу Пакунок школяра на картки Дія. Картка ПриватБанку, найчастіше

За даними статистики ПриватБанку, більше половини — 64% коштів Пакунку школяра батьки першокласників витрачають на купівлю дитячого одягу.

На канцтовари витрачається більше третини — 32% коштів із загальних витрат коштів допомоги.

Ще 4% коштів допомоги витрачено на купівлю дитячого взуття.

На сьогодні на Дія. Картки ПриватБанку відкрили спецрахунки для отримання Пакунку школяра 191 тис українців, а понад 101 тис з них вже отримали зарахування коштів на суму 505 млн грн. Загалом українці відкрили в ПриватБанку 893 тис цифрових мультирахункових карток Дія. Картка для отримання виплат за державними програмами.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, до 15 листопада 2025 батьки першокласників можуть подати через Дію заявку на одноразову грошову допомогу 5 000 грн в рамках програми Пакунок школяра.

Отримати кошти на Дія. Картку Приватбанку може один з батьків або інших законних представників учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу.

В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми «Пакунок школяра».Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

