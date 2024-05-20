Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету

17
Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету
Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету
Попри заплановану у цьому році міжнародну допомогу на рівні 37 мільярдів доларів, в першому кварталі країна отримала лише 10% від очікуваної суми. Відповідно, уряд застосував заходи, що дозволило мобілізувати близько 420 мільярдів гривень для фінансування критичних потреб.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За словами міністра фінансів, очікувана фінансова підтримка для України на цей рік становить 37 мільярдів доларів. Ці кошти вже забезпечені партнерами, але багато в чому успіх їх отримання залежить від України, яка має реалізувати необхідний пакет реформ.
Читайте також
«Ще з вересня минулого року у нас було розуміння, що допомога може затриматись, тому ми започаткували ряд заходів», — каже Марченко.
За словами міністра, заходи включають:
  • переспрямування частини військового ПДФО до державного бюджету;
  • спрямування нарахування дивідендів від держпідприємств на початок року;
  • спрямування прибутків Національного банку до бюджету раніше, ніж це очікувалось;
  • запровадження додаткового податку на надприбутки банків в розмірі 50%, який почали отримувати з першого півріччя цього року, фактично в першому кварталі.
«Це дозволило нам мобілізувати близько 420 мільярдів гривень і перекрити ті потреби, кошти на які ми не отримали від наших партнерів. Тому що в першому кварталі ми отримали 10% від запланованого. Тому маємо розраховувати і на власний ресурс», — додав міністр фінансів.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.