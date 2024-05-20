Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету — Finance.ua

Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету
Попри заплановану у цьому році міжнародну допомогу на рівні 37 мільярдів доларів, в першому кварталі країна отримала лише 10% від очікуваної суми. Відповідно, уряд застосував заходи, що дозволило мобілізувати близько 420 мільярдів гривень для фінансування критичних потреб.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За словами міністра фінансів, очікувана фінансова підтримка для України на цей рік становить 37 мільярдів доларів. Ці кошти вже забезпечені партнерами, але багато в чому успіх їх отримання залежить від України, яка має реалізувати необхідний пакет реформ.
«Ще з вересня минулого року у нас було розуміння, що допомога може затриматись, тому ми започаткували ряд заходів», — каже Марченко.
За словами міністра, заходи включають:
- переспрямування частини військового ПДФО до державного бюджету;
- спрямування нарахування дивідендів від держпідприємств на початок року;
- спрямування прибутків Національного банку до бюджету раніше, ніж це очікувалось;
- запровадження додаткового податку на надприбутки банків в розмірі 50%, який почали отримувати з першого півріччя цього року, фактично в першому кварталі.
«Це дозволило нам мобілізувати близько 420 мільярдів гривень і перекрити ті потреби, кошти на які ми не отримали від наших партнерів. Тому що в першому кварталі ми отримали 10% від запланованого. Тому маємо розраховувати і на власний ресурс», — додав міністр фінансів.
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