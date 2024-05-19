Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці

Казна та Політика
34
Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці
Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці
Протягом січня-квітня 2024 року найбільшу частку зі сплати податків та зборів до зведеного бюджету забезпечила галузь фінансової та страхової дiяльності - 15,7%.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
До трійки лідерів увійшли оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів (15,6%), а також переробна промисловість (14,2%). На державне управління, оборону та обов’язкове соціальне страхування припало 10,7%.
Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці
Найбільше зростання сплати за січень — квітень 2024 року відносно січня — квітня 2023 року відбулось у таких галузях:
  • фiнансова та страхова дiяльнiсть — зростання у 8,7 раза, або на 76,4 млрд гривень;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — зростання на 25,4%, або на 17,4 млрд гривень;
  • переробна промисловість — зростання на 18,1%, або на 12 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть — зростання на 40,3%, або на 9,8 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.