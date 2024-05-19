Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці — Finance.ua

Які галузі забезпечили найбільше надходжень до бюджету за 4 місяці
Протягом січня-квітня 2024 року найбільшу частку зі сплати податків та зборів до зведеного бюджету забезпечила галузь фінансової та страхової дiяльності - 15,7%.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
До трійки лідерів увійшли оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів (15,6%), а також переробна промисловість (14,2%). На державне управління, оборону та обов’язкове соціальне страхування припало 10,7%.
Найбільше зростання сплати за січень — квітень 2024 року відносно січня — квітня 2023 року відбулось у таких галузях:
- фiнансова та страхова дiяльнiсть — зростання у 8,7 раза, або на 76,4 млрд гривень;
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — зростання на 25,4%, або на 17,4 млрд гривень;
- переробна промисловість — зростання на 18,1%, або на 12 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть — зростання на 40,3%, або на 9,8 млрд гривень.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною