ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на €1,4 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на €1,4 мільярда

Казна та Політика
32
ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на €1,4 мільярда
ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на €1,4 мільярда
Європейський Союз надає Україні ґрунтовну фінансову допомогу в рамках бюджетного Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро і водночас разом із партнерськими європейськими банками створює фінансову програму в обсязі 1,4 мільярда євро для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій.
Про це сьогодні у Берліні під час конференції з відновлення України заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Читайте також
«Тут, у Берліні ми підписуємо першу угоду вартістю у 1,4 мільярда євро з нашими банками-партнерами, щоб привабити інвестиції в Україну з нашого приватного сектору. Ми також розпочнемо цілеспрямовану підтримку для капітальних інвестицій в Україну. Таким чином ми, ЄС, допоможемо їм (інвесторам) усунути деякі ризики, що асоційовані із капітальними інвестиціями», — зазначила президентка Єврокомісії.
Вона наголосила, що метою таких зусиль є покращити доступ до фінансування українського бізнесу, особливо у вимірі інвестицій у малі та середні підприємства, а також у «стартапи», які можуть допомогти модернізувати економіку України, зокрема, в таких сферах як IT та цифровізація, поновлювальна енергетика та виробництво критичних сировинних матеріалів.
Читайте також
«Ми розпочнемо із пілотних проєктів для вирішення найбільш нагальних потреб, ці проєкти можуть бути з часом розширені. Я знаю, що бізнес-спільнота хотіла б збільшити свої внески. Разом, ми можемо мобілізувати фінансову міць для того, щоб допомогти Україні чинити спротив (агресії. — Ред.) та відновлюватися», — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.
Вона нагадала, що Український фонд в обсязі 50 мільярдів євро, що був створений в багаторічному бюджеті ЄС на 2024−2027 роки, підкріплений ґрунтовним планом реформ та інвестицій, що був представлений урядом України, і цей план вже реалізується. В рамках Українського фонду Україна вже отримала від ЄС 6 мільярдів євро.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.