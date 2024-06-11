Для швидкого зростання потребуємо $12−13 мільярдів інвестицій просто зараз — Свириденко Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Для швидкого зростання потребуємо $12−13 мільярдів інвестицій просто зараз — Свириденко

Україна демонструє економічну стійкість, але для швидкого зростання ми потребуємо 12−13 млрд дол. інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Берліні.

«Протягом двох років, що минули з першої конференції у Лугано, Україна показала, що ми працюємо, працюють морські порти, є фінансова стабільність. Ми не хочемо бути знищеними, тому нам потрібна ваша допомога», — сказала Свириденко.

Вона зазначила, що серед головних пріоритетів сьогодні — відновлення енергогенеруючих потужностей в Україні. І вже є низка рішень, які допоможуть нам у найближчий час створити додатковий 1 ГВт генерації, а наступними роками — 4 ГВт.

«Нам потрібно створити таку енергетичну систему, яка буде служити Європі у наступні 50 років», — додала міністр.

За її словами, одних лише кредитів для відновлення недостатньо. Для довгострокового розвитку і зростання економіка України потребує інвестицій.

«Ми робимо все для швидкого зростання. Але кредитів недостатньо, нам потрібні інвестиції. Тому ми і тут. Щоб економіка продовжувала зростати, щоб ми могли продовжувати розвиватися, нам потрібно 12−13 млрд дол. інвестицій зараз, а не коли закінчиться війна», — підкреслила Свириденко.

Укрінформ За матеріалами:

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